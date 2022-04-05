Еще один претендент на премию Дарвина? Оккупант РФ заменил пластину в бронежилете на MacBook. Видео 18+

Российский оккупант выбросил бронепластину из своего бронежилета и заменил ее на MacBook. Таким образом он рассчитывал вывезти ноутбук.

Об этом в Telegram сообщил журналист и блогер Стас Домбровский. Вывезти ноутбук у захватчика не вышло (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В сети иронизируют, что видимо премии, которые в России обещали своим солдатам, – это исключительно премии Дарвина. Напомним, что ее присуждают за самые нелепые смерти.

Видео дня

"Он (оккупант) вытянул бронепластину и вместо нее засунул себе MacBook. Вот такие ребята", – прокомментировал украинский боец.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупант наворовал у украинцев золота и наличные, однако не смог довезти, потому что был ликвидирован.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!