Еще один претендент на премию Дарвина? Оккупант РФ заменил пластину в бронежилете на MacBook. Видео 18+
Российский оккупант выбросил бронепластину из своего бронежилета и заменил ее на MacBook. Таким образом он рассчитывал вывезти ноутбук.
Об этом в Telegram сообщил журналист и блогер Стас Домбровский. Вывезти ноутбук у захватчика не вышло (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В сети иронизируют, что видимо премии, которые в России обещали своим солдатам, – это исключительно премии Дарвина. Напомним, что ее присуждают за самые нелепые смерти.
"Он (оккупант) вытянул бронепластину и вместо нее засунул себе MacBook. Вот такие ребята", – прокомментировал украинский боец.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупант наворовал у украинцев золота и наличные, однако не смог довезти, потому что был ликвидирован.
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