Энергетикам ДТЭК осталось несколько дней до полного восстановления света в Киевской области

Энергетикам компании ДТЭК осталось подключить всего 4 тысячи потребителей к полному восстановлению электроснабжения деоккупированных сел и городков Киевской области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"В Киевской области мы уже завершаем восстановление после деоккупации. У нас без света остаются 4 тысячи потребителей в 10 населенных пунктах", – сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

"Это остатки того, что натворили кафиры в Киевской области. Мы планируем в ближайшие дни завершить восстановление для того, чтобы полностью выйти на обеспечение электричеством всех домохозяйств в Киевской области", – подчеркнул Сахарук.

Видео дня

По его словам, сейчас самые большие сложности с восстановлением электроснабжения в Донецкой области, где без света остаются 340 тыс. потребителей.

"Там постоянно проходят обстрелы. И потому то количество потребителей, которое мы заживляем, обычно, они же и теряют электричество. Это Лиманский, Авдеевский, Марьянский, Торецкий районы, где постоянно происходят обесточивание", – отметил Сахарук.

Напомним, с начала войны энергетики ДТЭК вернули свет для более 1,5 млн семей. Части потребителей из-за повторных обстрелов электроэнергию восстанавливали по несколько раз.