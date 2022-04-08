Данилов: всех мужчин, покинувших Украину после вторжения РФ, будут задерживать при возвращении
Всех мужчин, которые покинули Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля, будут задерживать при возвращении на территорию страны. Им придется объяснить, где и как им удалось пересечь границу.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона. "Когда кто-нибудь будет возвращаться, мы будем четко понимать, когда он покинул страну", – заявил он.
Данилов отметил, что все граждане, которые выезжали из Украины – зафиксированы. При возвращении они будут должны отчитаться, через какой пункт и на основании каких нормативно-правовых документов они выехали.
По его словам, что касается граждан, которые уехали в "командировку", то они должны иметь отдельный документ от сотрудников Государственной пограничной службы Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду внесли законопроект №7171, которым хотят наказывать мужчин, незаконно покинувших Украину после 24 февраля 2022 года. Таким гражданам может грозить до 10 лет лишения свободы.