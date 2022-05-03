Данилов назвал Харьковские соглашения актом капитуляции

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал Харьковские соглашения между Украиной и Россией актом капитуляции. Он подчеркнул, что все причастные к их подписанию являются государственными преступниками и должны понести наказание.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу ISLND TV. Данилов отметил, что, несмотря на решение СНБО, подписанты этих соглашений до сих пор не наказаны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"То, что было в Харькове – это акт капитуляции Украины. И все принимавшие в этом участие – это государственные преступники, которые должны отвечать по закону", – заявил Данилов.

Однако, по его словам, сегодня Украина живет в системе координат, в которой реальная ответственность отсутствует. Поэтому "мерзавцы, подписывавшие эти соглашения", спокойно себя чувствуют.

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"Это то, чего после войны не должно быть, потому что если это останется – то страны не будет. Потому что та система координат, которая нам была предложена в 1991 году – это законодательная безответственность", – уточнил секретарь СНБО.

Как известно, так называемые Харьковские соглашения были подписаны 21 апреля 2010 в Харькове президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым.

Согласно соглашениям, срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017 по 2042 год с автоматическим продлением еще на 5 лет, если любая сторона не выразит возражения. Как отмечено в тексте соглашений, срок пребывания флота увеличен в обмен на удешевление для Украины российского газа путем применения скидки в виде аннулирования таможенных пошлин.

Харьковские соглашения были ратифицированы Верховной Радой Украины и Государственной Думой Российской Федерации 27 апреля 2010 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что война в Украине будет продолжительной, а ее окончание будет зависеть от нескольких факторов. По его словам, ход войны будут определять Вооруженные силы Украины, а также помощь от западных партнеров.

Также он заверил, что с Россией не предвидятся никакие временные перемирия. Единственный результат для войск оккупантов – это их тотальная капитуляция.