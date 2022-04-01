Блокада морской торговли и письма сына Байдена: в СНБО рассказали о новых фейках россиян

Россияне в течение 31 марта распространяли новые фейки об Украине. В частности, они продолжали разгонять тему об "американских биолабораториях", а также врали о блокировке иностранных кораблей в украинских портах.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram. Эксперты сообщают, что путинские пропагандисты заявили, что украинские защитники силой удерживают в своих портах 68 иностранных судов. При этом Россия якобы "ежедневно открывает коридор для их выхода из территориальных вод Украины, однако экипажи не покидают порты, ссылаясь на угрозу атак из Украины". Это – фейк.

Также Минобороны РФ заявило, что якобы владеет письмами сына президента США Джо Байдена Хантера о работе биолабораторий в Украине. Оккупанты утверждают, что Байден "сыграл значительную роль в проведении работ по патогенам, профинансировав их". Это – фейк.

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Также оккупанты начали манипулировать темой санкций и утверждают, что из-за них мировой туризм потеряет 7 миллиардов долларов. "На самом же деле только Египет, например, зарабатывает на туризме более 5 миллиардов долларов в год", – отметили в ЦПД.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия начала новый виток информационной войны против Украины. Оккупанты хотят дискредитировать ВСУ и убедить мировое сообщество, что наше государство якобы не является мирным.

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