Быстрых побед не будет, оккупанты готовы воевать долго – Минобороны

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российская армия готова воевать долго и не будет отступать от своих задач. Поэтому, по ее словам, быстрых побед не будет.

Об этом она рассказала в интервью изданию НВ. Маляр объяснила, что Россия очень серьезно готовилась к этой войне и так просто не отступит.

Замминистра обороны отметила, что осторожные прогнозы по поводу окончания войны поступают от Генштаба, в который стекается вся информация, касающаяся войны.

"Именно Генштаб в прогнозах сдержан, потому что идет горячая фаза войны. Я могу сравнить это с ситуацией, когда во время сложной операции мы просим у хирурга прогноз на выздоровление. Конечно, он уверен в своих силах, но говорить заранее не будет. Наши военные в себе уверены, но неправильно делать однозначный прогноз в ходе действий", – объяснила Маляр.

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Также она обратила внимание на масштабы подготовки Россией к этой войне.

"По тому масштабу, с которым Россия сюда заходила, видно, что они готовились и останавливаться не собираются. Это понятно и по переговорному процессу, и по тому, как они обстреливают мирные украинские города без всякой военной целесообразности. Это значит, что они готовы воевать долго и не будут отступать от своих задач, и скорых побед не будет. Да, сейчас нам поставляют хорошее вооружение наши западные партнеры, но и этот процесс имеет свою инерцию, все не происходит в один момент", – сказала замминистра обороны.

В заключение Анна Маляр объяснила, почему отдельные территории оказались под оккупацией и рассказала об истинной цене военных побед.

"Несмотря на то, что иногда меня обвиняют в том, что я пессимистично подаю информацию, на самом деле цена наших побед очень высока, и они прежде всего обусловлены профессионализмом наших военных и высшего военного командования. У нас часто спрашивают люди – почему россияне зашли в те или иные регионы, временно заняли города, бомбят нас, так вот – у нас были такие ситуации, когда враг превосходил наши силы в 15 раз. Наши вооруженные силы и в таких ситуациях достигали определенных успехов, но пока не все удалось. Поэтому определенные территории временно заняты, но мы их вернем", – подчеркнула заместитель министра обороны Украины.

Напомним, перед этим Анна Маляр рассказала о новой тактике российской армии в Украине. По ее словам, в отличие от первых недель войны сейчас россияне действуют по ситуации, изучая и анализируя украинскую тактику.

Ранее в интервью OBOZREVATEL замминистра обороны Анна Маляр рассказала о том, как Украине победить в войне и почему Россия останется врагом навсегда.

Также Анна Маляр рассказала о целях РФ в войне против нашей страны. По ее словам, оккупанты намерены отрезать Украину от Черного и Азовского морей.