РФ меняет тактику войны: в Минобороны раскрыли детали

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о новой тактике российской армии в Украине. По ее словам, в отличие от первых недель войны сейчас россияне действуют по ситуации, изучая и анализируя украинскую тактику.

Об этом она рассказала в интервью изданию НВ. Заместитель министра обороны объяснила, почему у россиян больше потерь, но призвала недооценивать врага, потому что он все еще мощный.

"Могу сказать, что сейчас россияне меняют тактику. Когда с самого начала они планировали захватить Киев, то бросили сюда свои элитные военные подразделения, которые были уничтожены нашими ВСУ. Вот тогда у них были заранее разработаны определенный план и стратегия. Сейчас они уже действуют по ситуации, изучают и анализируют нашу тактику, ищут слабые места", – рассказала Анна Маляр.

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Она напомнила, что в этой войне у россиян было и пока есть преимущество по количеству личного состава и вооружению, но отметила, что Украина изначально преобладала в стратегиях, уровне подготовки военных и интеллектуальном подходе.

"Именно поэтому у противника больше потерь. Фактически это заслуга нашего высшего военного командования", – отметила заместитель министра обороны.

В то же время она призвала не недооценивать врага, потому что он мощный и у него все еще достаточно ресурсов для проведения масштабных боевых действий.

"Сейчас, как я говорила, мы видим другую тактику: они подстроились под нас, действуют схожим образом. Я недавно вернулась с востока, была во многих полевых штабах, могу сказать, что россияне стали осторожнее, они начали определенные шаги планировать, не просто количеством берут, а выстраивают шахматную доску. Поэтому и война сейчас немного другая, чем была в первые дни", – объяснила госпожа Маляр.

По ее словам, сейчас война перешла в формат этакого обмена ходами.

Напомним, недавно Анна Маляр сообщила, что военные Российской Федерации активно строят вертолетные площадки на оккупированных территориях Украины и планируют использовать вертолеты.

Ранее в интервью OBOZREVATEL замминистра обороны Анна Маляр рассказала о том, как Украине победить в войне и почему Россия останется врагом навсегда.

Также Анна Маляр рассказала о целях РФ в войне против нашей страны. По ее словам, оккупанты намерены отрезать Украину от Черного и Азовского морей.