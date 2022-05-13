Бесплатная вода и дорогие овощи: как в Крыму наживаются на награбленном в Украине

Россия продолжает грабить Украину. Теперь в Крым десятками тонн везут овощи и зерно, собранные на полях Херсонщины, а также бесплатно пользуются днепровской водой, которая из-за разрушения дамбы стала поступать в Северно-Крымский канал. Однако даже такой грабеж не снизил цены на продукты на полуострове.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Поскольку за восемь лет оккупации Крыма российские власти ничего не смогли сделать для жителей полуострова, чтобы хоть как-то поднять их уровень жизни и снизить цены, теперь они принялись за грабеж Украины.

Первое, что сделали российские военные, когда вошли на территорию Херсонщины, взорвали дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Теперь "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что воду будут раздавать бесплатно всем, мол, платить за нее ничего не надо. Пока.

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Например, фермерам с барского плеча чужую воду он пообещал бесплатно давать только до конца этого года, т.е. на один сезон. Далее придется платить.

"Они восемь лет кормили нас обещаниями, что будут строить опреснительные установки. А на самом деле для своих военных баз просто бурили скважины, чтобы обеспечить свой флот и военных водой. А нам, крымчанам, запретили бурить скважины на своих участках. Это как Крымский мост и трасса "Таврида". Сейчас все подтвердилось – строили их для перекидывания военной техники для войны с Украиной, а не для людей. В городах, особенно на севере и востоке Крыма, как были разбитые дороги, так они и остались. А в селах и говорить нечего. Разруха, отсутствие медицины, грязь", – говорит пенсионер Сергей Анатольевич.

Правда, чтобы поднять свой имидж на полуострове, представители оккупационной власти заявляют, что в Крыму даже начнут выращивать рис, для которого требуется много воды.

"Пресная вода для Крыма всегда была золотой. Сельское хозяйство ведь тут развивается не на южном берегу или на курортах, а в более северной и степной зоне. А там даже не всегда и днепровская вода спасала, потому что климат стал очень засушливый. Многие фермеры уже перешли на выращивание более устойчивых к засухе растений. Если летом дождей не будет как последние годы, то и вода не спасет. Она будет слишком дорогой для полива", – говорит Анатолий, который уже много лет занимается сельским хозяйством в северной части полуострова.

Но на воде оккупанты не остановились. Если из Киевской области они вывозили стиральные машинки, телевизоры, гаджеты и другую технику, а также унитазы, то теперь они грабят фермеров Херсонской области и под дулом автоматов вывозят у них весь урожай.

"К моему знакомому в дом пришли оккупанты с оружием. Надели ему мешок на голову и вывезли. Через пару дней забрали весь его урожай, который он выращивал в своем хозяйстве. Картошку, морковку, капусту, свеклу – все вывезли. Его вернули назад. Теперь он не знает стоит ли в этом году что-то сажать, потому что все равно заберут", – рассказывает фермер с Херсонщины.

Такие случаи не единичные. Об этом уже заявили во Всеукраинском аграрном совете.

Так группа вооруженных чеченцев (кадыровцы) вошли на территорию хозяйств фермера Альберта Черепахи в Геническом районе и заявили, что вся собственность агрария теперь принадлежит им. А это 20 тыс. га земли в селах Чонгар, Червоное, Павловка. А сотрудников предупредили, что если что-то с предприятий исчезнет, то им отрежут головы.

Оккупанты заставляют людей проводить посевную. А продукцию со складов вывозят и продают.

Аграрий говорит, что за всем этим стоит сепаратист Сейтумер Немитулаев, бывший глава Генического района, который сбежал в Крым в 2014 году.

Омбудсмен Людмила Денисова также заявляла о том, что оккупанты забрали зерно с элеваторов Новоалексеевки Херсонской области и вывезли все в Крым. Кроме того, российские террористы занялись рэкетом – они требуют у фермеров отдать им 70% будущего урожая.

По данным украинской разведки, херсонское зерно уже находится в Средиземном море и скорее всего направляется в Сирию. Эту информацию подтвердили и спутниковые снимки, опубликованные в издании CNN. Как заявило Министерство обороны Украины, также зерно пытались вывезти в Египет из Севастополя на судне "Матрос Позыныч". После вмешательства украинского МИД, судно направилось в сторону Ливана или Сирии. Власти этих стран также предупреждены о том, что они должны задержать сухогрузы с награбленным украинским зерном.

Вывозят зерно и с временно оккупированной Запорожской области. Например, из Энергодара зерно и подсолнечник направили в Крым. Из Харьковской области вывозят прямиком в Россию.

Сами владельцы сельскохозяйственных предприятий говорят, что лучше все сжечь, чем делиться с оккупантами.

В то же время на цены на овощи и ягоды в Крыму все эти набеги никак не повлияли. Захватчики не собираются их снижать. А большую часть награбленного урожая они везут в Россию.

Хотя крымчане еще в апреле радовались тому, что херсонские овощи и первая клубника наконец-то перебьют заработки местным спекулянтам. Цены на некоторые овощи и фрукты взвинтили уже до московских. Оккупанты писали, что вот-вот на полуостров потоком пойдут фуры с урожаем с материковой Украины, их будет много и цены упадут. Но не тут-то было.

"Все как было так и осталось. Первую клубнику с Херсона привезли, она стоит как и крымская – 350-450 рублей (150- 190 грн). Хотя вместе с херсонской на рынках клубники очень много", – говорит жительницы Крыма Валентина Семенова.

На рынке в Ялте помидоры продают по 180 – 250 руб (75 – 105 грн), огурцы – 100 руб (42 грн), молодая картошка стоит 200 руб. (84 грн), мелкая продается по 100-120 руб. (42 – 50 грн), молодая капуста – 55-125 руб. (23 - 52 грн), кабачок – 120 руб (50 грн).

Херсонские предприниматель говорят, что им россияне не позволяют вывозить свою продукцию на подконтрольную территорию Украины. Поэтому на оптовом рынке в Великих Копанях они вынуждены продавать молодые овощи и ягоды за копейки.

Например, молодую капусту тут отдают по 5 грн за килограмм, молодой картофель – 10-30 грн, огурец – 10-14 грн, помидоры – 80-90 грн, кабачок – 20 грн.

Почему в таком случае в Крыму их товар такой дорогой, советуют поинтересоваться у крымских продавцов.

"Потому что там барыги. Снижать цены они не будут, а часть урожая повезут в Россию, там еще дороже могут продать", – поясняет один из предпринимателей. Он также поясняет, что на подконтрольную территорию вывезти товар можно только за большие взятки российским военным. Но в таком случае цена на рынке на свободной территории уже вырастет.