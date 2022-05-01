Арестович заявил, что у оккупантов возникли проблемы с наступлением на трех направлениях. Видео

У российских оккупантов нет значительных успехов в войне против Украины. У захватчиков возникли проблемы с наступлением сразу на трех направлениях: Изюмском, Гуляйпольском и Криворожском.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 30 апреля сообщил в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" на YouTube. Он детально рассказал о ситуации на фронте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Около четырех суток уже не видно движения российских войск с территории РФ на территорию Украины. Особенно в направлении главного удара – на Изюм – не перебрасываются войска. Обратно валит побитая техника и выезжают госпиталя с ранеными и убитыми. Убитых очень много", – сказал Арестович.

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За последние три дня в результате ударов по Первомайскому, Изюму (там были уничтожены штабы захватчиков) погибли в общей сложности не менее 400 оккупантов. Среди них было много старших офицеров.

"Очень хорошо видно, что они начали терять боеготовность. То есть Изюмская история замедлилась очень серьезно", – отметил советник главы ОП. Он добавил, что в рядах российской армии очень много отказников, которые не хотят воевать против Украины. Кроме того, наши военные сильно проредили эти ряды.

На Запорожье в районе Гуляйполя концентрация российских войск наоборот продолжается, они хотят идти в наступление, но успеха не имеют.

"В степи очень сложно прятаться. И мы их видим. А когда мы их видим, туда начинает прилетать авиация, артиллерия, много чего другого происходит. Очень эффективно у нас спецназ начал работать – оккупантам наносят потери, которые снижают темпы их концентрации", – сказал Арестович.

На Криворожском направлении ВСУ также сбивают темпы наступления противника, в которое враг хотел пойти еще четыре дня назад. Для этого наши военные наносят удары по складам оккупантов с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и по их тылам.

Там у захватчиков тоже очень большие потери.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арестович заявил, что ранее переброшенные на Изюмское направление российские солдаты имеют "очень низкое качество".