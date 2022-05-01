Арестович заявил, что войска РФ в Украине четыре дня не получали подкрепления: убитых очень много

Наступление российских оккупантов на изюмском направлении существенно замедлилось. Уже несколько суток вражеская армия остается без подкрепления, но при этом несет большие потери.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фейгин live". По его словам, ранее переброшенные на это направление российские солдаты имеют "очень низкое качество".

"Около четырех суток уже не видно движения российских войск с территории РФ на территорию Украины. Особенно на направлении главного удара – на Изюм. Обратно валит большое количество битой техники, раненные и убитые. Убитых очень много. Только за трое последних суток 100 трупов в одном месте, 200 в другом и не менее 100 в третьем. Надо понимать, что среди них есть и старшие офицеры", – рассказал Арестович.

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Советник отметил, что темпы наступления очень сильно замедлились из-за уничтожения вражеских штабов. "Отсутствие пополнение и вся эта история начала очень здорово затормаживаться. Очень хорошо видно, что они начали терять боеготовность", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, самые интенсивные бои идут на донецком и слобожанском направлениях, российские оккупанты продолжают наступательные операции в восточных регионах. Однако на Харьковщине ВСУ сумели освободить несколько населенных пунктов.