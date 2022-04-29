Арестович о потерях на фронте: российская армия заканчивается быстрее, чем продвигается

Российские оккупанты несут слишком большие потери на войне против Украины. При этом вражеская армия продвигается вглубь наших территорий крайне медленно.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фегин Livе" вечером 28 апреля. По его словам, на фронте сейчас ситуация тяжелая, но контролируемая.

"Не разгромлено ни одно наше соединение, ни одно подразделение. Наше командование знает, что делать", – успокаивает Арестович. По его словам, "нам непросто, но и российская армия заканчивается быстрее, чем успевает продвигаться".

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"Потери у них колоссальные, но за счет огневой мощи они могут себе позволить тактику выдавливания. Но это только звучит страшно, это не является ни военным поражением, ни отступление. Мы отходим на рубежи, которые подготовлены к обороне", – сказал советник.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля было ликвидировано уже почти 23 000 российских оккупантов. При этом около 400 врагов уничтожили за минувшие сутки, 27 апреля. Количество разбитых танков приближается к одной тысячи, самолетов – почти 190, вертолетов – более 150.