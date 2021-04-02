ЗСУ відкрили вогонь у відповідь по окупантах на Донбасі

Юрій Сергієнко Відео 18:03, 2.04.2021

Збройні сили України відкрили вогонь у відповідьпо російських окупантах в Донецькій області.

На відео, яке оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, показано знищення вогневої точки противника.

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