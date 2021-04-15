Яковенко: Байден відтермінував наступ Путіна

Тетяна Гайжевська Відео 10:18, 15.04.2021 Оновлено: 10:56, 15.04.2021

Російський опозиціонер і журналіст Ігор Яковенко в ефірі телеканалу OBOZREVATEL оцінив факт дзвінка президента США Джо Байдена главі Кремля Володимиру Путіну. На його думку, дзвінок напевно потішив самолюбство Путіна, але це не означає, що він зможе диктувати порядок денний з українського питання.

Широкомасштабний наступ Росії в Україну обернеться для Путіна міжнародним трибуналом. Жест Байдена істотно зменшив ймовірність такого розвитку подій, переконаний опозиціонер.

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