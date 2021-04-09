Як виглядав принц Філіп в молодості

Яна Сончковская Відео 14:46, 9.04.2021 Оновлено: 16:16, 9.04.2021

Чоловік Єлизавети II герцог Единбурзький Філіп помер в Віндзорському замку. Королева з глибоким сумом оголосила про смерть коханого чоловіка.

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