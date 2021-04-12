Війська РФ на кордоні з Україною: журналісти показали польовий табір

Андрій Жигайло Відео 16:30, 12.04.2021 Оновлено: 17:03, 12.04.2021

З початку березня збройні сили Російської Федерації здійснюють нарощування військ поблизу державного кордону України.

Військові табори зафіксували на півночі, сході і на півдні українського кордону, а також в окупованому Криму. Крім того, зросла кількість випадків порушення перемир’я на Донбасі з боку збройних формувань РФ, є втрати серед бійців ЗСУ.

Паралельно Росія веде пропагандистську кампанію на виправдання агресії проти України.

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