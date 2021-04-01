У США хочуть оживити стратегічне партнерство з Україною, а у Японії рекордно рано зацвіла сакура - дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 07:00, 1.04.2021

Сполучені Штати мають намір активізувати стратегічне партнерство з Україною. Тим часом Влада Нью-Йорка легалізувала вживання марихуани.

SpaceX втратила черговий прототип корабля для польотів на "Червону планету", а у Японії рекордно рано зацвіла сакура. Згідно з даними Університету Осаки, останній рекорд раннього цвітіння був зафіксований ще у далекому 1409-му році. Докладніше про ці новини - далі в міжнародному дайджесті.

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