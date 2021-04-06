У Криму за викрадення авто затримали російського військового

Юрій Сергієнко Відео 18:08, 6.04.2021

Російський військовослужбовець прибув у відрядження до окупованого Криму, а потім викрав автомобіль і намагався втікти від поліцейської погоні.

Під час затримання він представився як Максим Первенков. Розслідувачі підтвердили, що він дійсно проходив службу в ЗС РФ.

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