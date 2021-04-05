У Києві люди намагалися скористатися підробленею спецперепусткою для транспорту

Марина Ліснічук Відео 09:34, 5.04.2021 Оновлено: 10:04, 5.04.2021

У Києві з понеділка, 5 квітня, почав діяти локдаун. Нові карантинні правила серед іншого зачепили роботу громадського транспорту – в ньому людям дозволено їздити винятково за наявності спеціального проїзного посвідчення. Про те, що відбувалося у столиці на зупинках і в транспорті, чи дотримувалися містяни обмежувальних заходів, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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