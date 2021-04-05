У "ДНР" пройшов конкурс "Краса Донбасу-2021"

Софія Ковнір Відео 21:20, 5.04.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

Стало відомо перші імена українок, яких заарештували за голу фотосесію в Дубаї

Японці винайшли миттєвий перекладач: серед 40 мов є українська. Відео

Ідіоти смертельно небезпечні

На Донбасі загинув воїн ЗСУ, який разом з медикинею рятував поранених під Шумами

Зеленська вибрала для зустрічі з дружиною шейха Катару білосніжний костюм. Фото