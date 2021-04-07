Рух колони військової техніки Росії в бік України

Марина Ліснічук Відео 08:59, 7.04.2021 Оновлено: 09:18, 7.04.2021

У мережі продовжують публікувати відеодокази, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною свою військову техніку. Ці кадри було знято у Воронезькій області РФ. Детальніше читайте за посиланням.

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