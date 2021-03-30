Президент Литви назвав Путіна "вбивцею"

Софія Закревська Відео 18:00, 30.03.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

Дозволи на прогулянку і з тестом у магазин: у Європі посилили карантин так, що українцям і не снилося

Хомчак розповів, як російські снайпери розстріляли в спини воїнів ЗСУ під Шумами

Миколенко вперше звернувся до українців після вилучення в матчі з Фінляндією і залишив збірну

Гармаш – про гуманітарку на Донбас: наших людей роками катують у підвалах, а вбивцям возять десятки тисяч тонн вантажів

Українці можуть отримати вакцину від коронавірусу позачергово: названо умови