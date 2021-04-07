Полозов: самолюбство Путіна уражене, він підвищує ставки

Тетяна Гайжевська Відео 09:40, 7.04.2021 Оновлено: 10:08, 7.04.2021

Російський правозахисник Микола Полозов в ефірі телеканалу OBOZREVATEL поділився думкою про загострення на Донбасі, про переділ землі в окупованому Росією Криму та про шляхи вирішення проблеми питної води на півострові. За його словами, причиною ескалації на сході України могло бути уражене самолюбство президента РФ Володимира Путіна. Чинячи тиск на українську владу, Кремль буде тестувати світове співтовариство, допустив правозахисник.

Полозов також констатував, що на сьогоднішній день росіяни не готові виходити на масові протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального, а чутки про підготовку до зміни влади в Кремлі – не більше ніж чутки.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Під час обшуку у брата глави ОАСК Вовка знайшли мільйони доларів готівки. Фото

В Україні до 35-х роковин трагедії в Чорнобилі запустили сайт: програма заходів

Третій загиблий за день: найманці "Л/ДНР" віддали тіло зниклого українського воїна

За один день стало відомо про трьох загиблих на Донбасі воїнів

Стали відомі імена воїнів ЗСУ, загиблих на Донбасі. Фото