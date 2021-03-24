Триває очищення Офісу президента

Obozrevatel Відео 16:53, 24.03.2021 Оновлено: 18:24, 24.03.2021

У Києві тривають роботи з очищення фасаду Офісу президента.

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