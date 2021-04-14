Національний траур у Великій Британії: там вже готуються до похоронної церемонії герцога Единбурзького – сюжет

Obozrevatel Відео 11:30, 14.04.2021 Оновлено: 12:29, 14.04.2021

Тижнева жалоба у Великій Британії через смерть принца Філіпа – чоловіка королеви Єлизавети.

Весь цей час на державних будівлях і військових об'єктах країни залишатимуться приспущеними прапори. По всьому королівству громадяни віддають шану герцогу Единбурзькому і продовжують зносити квіти до резиденцій монархів. Однак, королівська родина, просить людей уникати масових скупчень через пандемію коронавірусу. Лондон вже почав підготовку до похоронної церемонії. Відбудеться вона 17-го квітня. На ній будуть присутні лише члени родини, як того вимагають карантинні обмеження.

Більше про це – у нашому сюжеті.

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