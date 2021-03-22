Конфлікт у супермаркеті Києва з охоронцем і жінкою зняли на відео

Дар'я Дурова Відео 20:41, 22.03.2021 Оновлено: 20:41, 22.03.2021

У Києві в супермаркеті охоронець і жінка влаштували бійку на очах у очевидців.

Джерело ролика – Telegram-канал "Київ Оперативний".

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