Грузинська мафія розікрала "Укрзалізницю"

Економіці України загрожує загальнодержавний транспортний колапс, викликаний майбутньою зупинкою пересувань на вітчизняній залізниці.

До кінця березня їй загрожує оголошення технічного дефолту аудиторами "Ernst & Young", а на 31 березня вже оголошено всеукраїнський страйк всіх співробітників державної "Укрзалізниці". Персональну відповідальність за це на ставленика Саакашвілі (главу правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака – авт.) Покладає голова комісії, спеціально створеної парламентом для розслідування фінансових злочинів на державному підприємстві "Укрзалізниці" Юлія Гришина.

Відразу ж після створення українським парламентом комісії з розслідування розкрадань на "Укрзалізниці" і мільярдних збитків на держпідприємстві, допущених поставленими від Саакашвілі керівниками української "залізяки", патрон Жмака і Езугбая в прямому ефірі здійснює інформаційну атаку на депутатів-розслідувачів.

Більше 250 000 співробітників "Укрзалізниці" і їх сімей стурбовані майбутнім банкрутством рідного держпідприємства. Через критичну ситуацію в залізничному секторі понад 30 тисяч працівників ризикують залишитися без засобів до існування. Висловити в очі своє невдоволення роботою саакашвілевскіх ставлеників в "Укрзалізниці" її співробітники вийшли на мітинг під Кабмін.

Жалюгідне фінансове забезпечення та повна безладність керівництва довели залізничників до ручки: паливо видобувають сокирою прямо на пероні вокзалу.

Без локомотива жоден вагон не може зрушити з місця! Але не в Укрзалізниці. За звітами державного підприємства, в його господарстві цілі склади вагонів дивним чином їздять без локомотивів на швидкості тисяча двісті кілометрів на годину. А вугілля по три рази перетворюється в пісок і назад. За кілька років роботи в "Укрзалізниці" на керівних посадах Андрій Рязанцев бачив і таке.

Крадіжки на державному підприємстві перейшли вже навіть "розумні" межі. Замість медичних масок співробітникам стратегічного держпідприємства видають прив'язані на гумках серветки.

Українську транспортну монополію усіма силами штовхає в фінансову могилу команда Михайла Саакашвілі: його ще студентський друг в кріслі керівника "Укрзалізниці" Володимир Жмак, який працював заступником Саакашвілі-губернатора в Одесі з доходом понад 5 млн гривень на рік, а також підзвітний йому ж куратор вантажних залізничних перевезень по всій Україні, чия робота на посаді керівника грузинської "залізяки" призвела до такого ж розкрадання цілого держсектора і вже загальногрузинського страйку "залізничників" через масові невиплати зарплат.

На українській "залізці" Іраклій Езугбая підминає під себе найприбутковіші в секторі вантажні перевезення, переоформлюючи цілий контейнерний парк і одеську перевалочну базу "Укрзалізниці" на створену самим же посадовою особою фірму "Дженерал Контейнер Сервісес".

Вантажні залізничні перевезення могли б принести в шість разів більше і покрити колосальні збитки від пасажирських перевезень, якби поставлений в "Укрзалізниці" від Саакашвілі Іраклій Езугбая не утримував ціни на державні вантажоперевезення уп'ятеро нижче, ніж на ринку. Колишній керівник департаменту "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев впевнений, що 500% різниці між державним тарифом і комерційним осідає в кишенях залізничних корупціонерів.

Весь кримінал по "Укрзалізниці" не розслідується. Самого колишнього керівника департаменту держпідприємства – як заявника, за його словами, навіть не допитували. Ні в МВС, ні в Генпрокуратурі. Всі кримінальні справи по мільярдних розкраданням на українській залізниці чудесним чином виявляються в антикорупційному бюро, де всі кримінальні провадження проти членів "грузинської команди" в українській владі покривають: радник українського Генпрокурора, колишній прокурор Грузії Зураб Адеішвілі, заступник глави НАБУ Гізо Углава і старший детектив Національного антикорупційного бюро Денис Гюльмагомедов.

Медійний контроль з боку НАБУ за "Укрзалізницею" здійснює досі підзвітний Гізо Углаві PR-директор, яку переведено на держпідприємство прямо з лав піарників Національного антикорупційного бюро. Саме по її директивам прес-служба "Укрзалізниці" навіть в день офіційного звільнення Володимира Жмака з поста голови правління державної монополії до останнього заявляла про незаконність відповідного рішення і Наглядової ради, і Кабінету Міністрів, оскільки Жмак нібито вже був на лікарняному.

За словами народного депутата Юлії Гришиной, всі матеріали, що отримали розголос, включаючи спеціальне журналістське розслідування інформаційного агентства "Новини України" про фінансові махінації вже звільнених з "Укрзалізниці" глави правління Володимира Жмака і начальника сектора вантажних залізничних перевезень Іраклія Езугбая під керівництвом голови виконкому Комітету реформ Михайла Саакашвілі, будуть детально вивчені очолюваної нею парламентської тимчасової слідчої комісії з виявлення мільярдних розкрадань на державній "Укрзалізниці".