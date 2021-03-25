П'ять лайфхаків для туристів, які зібралися за кордон у 2021 році

Через пандемію коронавірусу довелося звикнути до життя в новій реальності. Тепер ми не можемо купити квиток на літак і вирушити в будь-яку країну, яку захочемо.

Нам пропонують лише короткий список місць, куди можна полетіти, і величезний – умов, які потрібно для цього виконати. Однак не все так погано, якщо знати деякі хитрощі. OBOZREVATEL вирішив зробити добірку лайфхаків, які допоможуть мандрівникам дешевше і без страху за своє життя літати за кордон під час карантину.

1. Як робити менше ПЦР-тестів для поїздки в Грузію

Грузія відкрила свої кордони для українців із 1 березня. Однак, щоб відвідати цю країну, потрібно показати аж три негативні результати тестів на COVID-19. Так, перший потрібно обов'язково зробити за 72 години до вильоту до Грузії, другий – на третій день перебування в країні й останній – за 48 годин до повернення в Україну або вже на території нашої країни. Але є маленька хитрість: якщо полетіти в Грузію на 4-5 днів, то другий тест у Грузії підійде для того, щоб не вирушати на самоізоляцію після прибуття в Україну.

Якщо полетіти в Грузію на 4-5 днів, то замість трьох тестів можна зробити тільки два Pixabay

2. Як дешево відпочити в Туреччині або Єгипті

Послуга раннього бронювання знайома далеко не всім туристам з України. Багато хто досі купує тури в Туреччину за кілька тижнів або навіть днів до передбачуваної дати від'їзду, навіть не підозрюючи, що на відпочинку можна серйозно заощадити. На море до Туреччини, Єгипту чи іншого курорту найкраще їхати у весняний сезон або восени, а ось замовляти путівки варто вже взимку. Бронь за кілька місяців до початку сезону дозволяє отримати знижку до 40% від звичайної вартості путівки.

3. Чому варто відмовитися від гарячих путівок

Іноді краще почекати та дозбирати грошей, ніж їхати за "гарячим" туром. Зазвичай такі путівки пропонують за день-два до вильоту, коли часу залишається тільки на те, щоб зібрати речі. При цьому мало хто з туристів починає вивчати місце, куди поїде, розташування готелю, читає про нього відгуки. У підсумку по приїзді виявляється, що готель на фотографіях прекрасний: із пальмами, басейном і привабливими лежаками, а за фактом – номери брудні та жахливий сервіс. Також перш ніж купити путівку за привабливою ціною, краще спочатку порівняти ціни на цей же готель у різних туроператорів. У кожного з них може виявитися різна ціна.

Гарячі путівки можуть "підсунути" вам поганий готель із невигідним розташуванням від моря Pixabay

4. Коли краще їхати до Кенії

Оскільки багато екзотичних країн наразі в червоній зоні й туди не пускають туристів, почали активно набирати популярність подорожі в Африку, а саме в Кенію, де можна поїхати на сафарі й своїми очима побачити жирафів, слонів та інших диких тварин у природних умовах. Однак мало хто знає, що у місцевих готелів є офіційні сезони:

Низький (квітень-червень), коли в Кенії йдуть дощі. В цей час у парку Масаї Мара найвища трава, і тому менше видно тварин.

Високий (листопад-березень) – період, коли не така висока трава, дощів немає і всіх тварин видно.

Піковий (липень-жовтень), на який припадає велика міграція тварин. Це найдорожчий сезон у Кенії, коли антилопи гну мігрують у пошуках кращого життя з Танзанії в Кенію і з'їдають по дорозі всю траву – від цього тварин видно, як на долоні, що заохочує до полювання левів, гепардів і гієн на свою здобич.

Родзинка Кенії – це сафарі, але шанс побачити тварин залежить від сезону Pixabay

Залежно від своїх цілей, потрібно правильно підібрати час відпочинку в Кенії. Так, щоб насолодитися ідеальним сафарі, краще летіти в піковий сезон.

5. Як покрити лікування, якщо захворів на коронавірус за кордоном

Зараз усі країни приймають туристів із дотриманням суворих заходів безпеки. Але ризик захворіти все одно залишається високим. Краще подбати про можливе зараження заздалегідь, купивши спеціальну страховку від коронавірусу, яка покриває всі витрати, пов'язані з лікуванням або часом самоізоляції в тій країні, в якій ви будете перебувати. Здебільшого така страховка входить у пакетні тури до Туреччини та Єгипту. Якщо на відпочинку раптово підніметься температура або погіршиться самопочуття, варто залишатися в номері й зателефонувати на рецепцію. Далі вас зорієнтують, що робити.

Подорожувати за кордон краще, коли є страховка, що покриває витрати на лікування від коронавірусу Pixabay

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