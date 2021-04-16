Ведуча "Орла і Решки" ледь не розбилася на зйомках у Колумбії

Софія Ковнір Новини 13:20, 16.04.2021 Оновлено: 13:20, 16.04.2021

Ведуча тревел-реаліті "Орел і Решка" Василіса Хвостова спробувала нову екстремальну розвагу в Колумбії – політ на параплані, але в підсумку дівчина ледь не розбилася об скелю під час екстремальної посадки.

Спочатку Хвостова заявила, що сам політ був приголомшливим і вона "мало не померла від щастя", а також закохалася у висоту. За слова ведучої, страх зникає лише через пару хвилин у повітрі. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Нового каналу.

Під час польоту з'ясувалося, що найстрашніше чекало Хвостову попереду – посадка.

"Через сильний вітер, який постійно гуляє по каньйону, параплан хилило з боку в бік. Так що приземлитися в потрібну точку і не розбитися об прямовисну скелю – іспит складніший, ніж злетіти. Посадка тривала довше, ніж сам політ – сісти вийшло лише з четвертого разу!" – розповіла знаменитість.

Екстремальна розвага – політ на параплані
Пресслужба Нового каналу

Зазначимо, що параплан – це найлегший зі всіх існуючих літальних апаратів. Він створений на основі парашута і здатний пролетіти понад 300 км.

Параплан – це найлегший зі всіх існуючих літальних апаратів
Пресслужба Нового каналу

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • український співак Олексій Завгородній (Позитив) під час зйомок першого випуску шоу "Орел і Решка. Новий сезон" відправився в сонячну Болівію. Там він стрибнув із водоспаду, який розташований у національному парку Амборо.

  • Ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Василиса Хвостова побувала в Кібері. Там люди живуть у бруді, антисанітарії і тотальній бідності.

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