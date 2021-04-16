Ведущая "Орла и Решки" чуть не разбилась на съемках в Колумбии

Ведущая тревел-реалити "Орел и Решка" Василиса Хвостова попробовала новое экстремальное развлечение в Колумбии – полет на параплане, но в результате девушка едва не разбилась о скалу во время экстремальной посадки.

Сначала Хвостова заявила, что сам полет был потрясающим и она "чуть не умерла от счастья", а также влюбилась в высоту. По слова ведущей, страх исчезает всего спустя пару минут в воздухе. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Нового канала.

Во время полета выяснилось, что самое страшное ждало Хвостову впереди – посадка.

"Из-за сильного ветра, который постоянно гуляет по каньону, параплан клонило из стороны в сторону. Так что приземлиться в нужную точку и не разбиться об отвесную скалу – испытание посложнее, чем взлететь. Посадка длилась дольше, чем сам полет – сесть получилось лишь с четвертого раза!" – рассказала знаменитость.

Экстремальное развлечение – полет на параплане Пресс-служба Нового канала

Отметим, что параплан – это самый легкий из всех существующих летательных аппаратов. Он создан на основе парашюта и способен пролететь более 300 км.

Параплан – это самый легкий из всех существующих летательных аппаратов Пресс-служба Нового канала

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