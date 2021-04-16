Ведуча 'Орла і Решки' ледь не розбилася на зйомках у Колумбії

Ведуча тревел-реаліті "Орел і Решка" Василіса Хвостова спробувала нову екстремальну розвагу в Колумбії – політ на параплані, але в підсумку дівчина ледь не розбилася об скелю під час екстремальної посадки.

Спочатку Хвостова заявила, що сам політ був приголомшливим і вона "мало не померла від щастя", а також закохалася у висоту. За слова ведучої, страх зникає лише через пару хвилин у повітрі. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Нового каналу.

Під час польоту з'ясувалося, що найстрашніше чекало Хвостову попереду – посадка.

"Через сильний вітер, який постійно гуляє по каньйону, параплан хилило з боку в бік. Так що приземлитися в потрібну точку і не розбитися об прямовисну скелю – іспит складніший, ніж злетіти. Посадка тривала довше, ніж сам політ – сісти вийшло лише з четвертого разу!" – розповіла знаменитість.

Зазначимо, що параплан – це найлегший зі всіх існуючих літальних апаратів. Він створений на основі парашута і здатний пролетіти понад 300 км.

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