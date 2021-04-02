Українці не зможуть повноцінно їздити за кордон до завершення вакцинації, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що туристичні подорожі не відновляться, поки в країні не буде завершено вакцинацію.

Про це він повідомив в інтерв'ю Kyiv Post. Міністр також запевнив, що дипломатія наполегливо працює в постійному діалозі з Європейським Союзом, щоб зробити нові умови для поїздок за кордон максимально доступними.

"Наразі головний пріоритет – вакцинація… Повноцінні міжнародні поїздки не будуть відновлені, доки не буде завершена вакцинація і доки пандемію не буде взято під контроль", – сказав глава МЗС.

Він додав, що Україна не є винятком, і вакцини досі залишаються обмеженим ресурсом на глобальному рівні.

Кулеба зазначив, що це величезний виклик, але дипломатія також наполегливо працює над тим, щоб дружні країни, такі як Польща, допомагали нашій країні отримувати більше вакцин.

"Друзі діляться речами навіть у найпохмуріший час. І в України теж є друзі. Ми хотіли б бачити панування "вакцинної ліберальної демократії", але реальність показує іншу картину, і ми повинні мати чесний погляд на це", – сказав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярний тайський острів Пхукет із жовтня 2021 року планує почати приймати вакцинованих туристів. Так, їх звільнять від проходження 14-денного карантину.