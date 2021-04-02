Украинцы не смогут полноценно ездить за границу до завершения вакцинации, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что туристические путешествия не восстановятся, пока в стране не будет завершена вакцинация.

Об этом он сообщил в интервью Kyiv Post. Министр также заверил, что дипломатия настойчиво работает в постоянном диалоге с Европейским Союзом, чтобы сделать новые условия для поездок за границу максимально доступными.

"Сейчас главный приоритет – вакцинация… Полноценные международные поездки не будут восстановлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не взята под контроль", – сказал глава МИД.

Он добавил, что Украина не является исключением, и вакцины до сих пор остаются ограниченным ресурсом на глобальном уровне.

Кулеба отметил, что это огромный вызов, но дипломатия также настойчиво работает над тем, чтобы дружественные страны, такие как Польша, помогали нашей стране получать больше вакцин.

"Друзья делятся вещами даже в самое мрачное время. И у Украины тоже есть друзья. Мы хотели бы видеть господство "вакцинной либеральной демократии", но реальность указывает на другую картину, и мы должны иметь честный взгляд на это", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярный тайский остров Пхукет с октября 2021 года планирует начать принимать вакцинированных туристов. Так, их освободят от прохождения 14-дневного карантина.