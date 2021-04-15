У курортному місті Криму скоротять подачу гарячої води заради туристів

Любов Блажко Новини 14:39, 15.04.2021 Оновлено: 15:56, 15.04.2021

Представник окупаційної влади Галина Огнєва заявила, що в Алушті скоротять подачу гарячої води заради комфорту туристів.

Так, політикиня на форумі "Відкритий Крим" розповіла, що з наступного тижня в населеному пункті буде встановлено новий графік подачі водопостачання напередодні курортного сезону.

Що стосується місцевих жителів, то для них подача гарячої води скоротиться з десяти до п'яти годин на добу.

Галина Огнєва резюмувала, що такий захід дозволить забезпечити готелі достатньою кількістю гарячої води в літній час.

"Ми всіх забезпечимо водою: і малі, і великі туристичні будівлі. У нас не буде з цим проблем", – йдеться в заяві.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Крим обійшов Мальдіви і ОАЕ за вартістю готельного відпочинку. Мінімальна ціна за системою "все включено" в червні в окупованому Криму обійдеться дорожче, ніж на відомих екзотичних курортах. Мандрівникові за десятиденну відпустку на двох осіб без авіаквитків доведеться заплатити від 73 тисяч гривень.

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