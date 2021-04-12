Росія після зустрічі Зеленського й Ердогана обмежила перельоти з Туреччиною

Росія на півтора місяця майже повністю припинила авіасполучення з Туреччиною. Це відбулося незабаром після візиту президента України Володимира Зеленського та зустрічі з турецьким главою держави Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як пояснила на брифінгу 12 квітня віцепрем'єрка РФ Тетяна Голікова, обмеження діятимуть із 15 квітня по 1 червня.

Вони стосуються і регулярних, і чартерних рейсів. Винятком стане сполучення Москва-Стамбул, і то, не більше від двох рейсів на тиждень в обидві сторони.

Таке рішення влада пояснила поганою епідемічною ситуацією у країні.

За даними Асоціації туроператорів, росіяни встигли забронювати на вказаний період більш як 530 тисяч путівок до Туреччини на суму в 32 млрд рублів. Там пояснили, що в разі анулювання туру, його вартість не буде повернуто. Як альтернативні варіанти пропонується перенесення дати або вибір іншого напряму.

Зазначимо, що рішення про припинення авіасполучення було ухвалено через дві доби після візиту до Туреччини Володимира Зеленського, де він зустрівся з Ердоганом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турецький президент запевнив, що його країна не визнає окупований Росією Крим. Також він підтримав "Кримську платформу" – формат, ініційований Україною, який спрямований на деокупацію півострова.