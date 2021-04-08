Ізраїль ввів нові правила в'їзду для туристів: що змінилося

З 7 квітня для українських туристів почали діяти нові правила в'їзду в популярну країну Ізраїль. Тепер відпочивальникам заздалегідь потрібно буде подати заявку на відвідування курорту в дипломатичну або консульську установи.

Зазначається, що в'їзд в Ізраїль дозволений тільки в тому випадку, якщо є негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття. Про це повідомили в пресслужбі посольства України в Ізраїлі.

Після прибуття в країну також необхідно пройти додатковий ПЛР-тест. Ця вимога поширюється також на тих, хто має сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або документ про одужання. У виняткових випадках можна подати заявку на отримання дозволу на в'їзд без проведення аналізу за посиланням.

Крім того, також потрібен чинний медичний страховий поліс, що покриває витрати в разі захворювання на COVID-19.

Пасажири, що прибувають до Ізраїлю, повинні заповнити відповідну декларацію не більш ніж за 24 години до рейсу. У ній турист надає свої особисті дані, медичні відомості, а також докладну інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі.

Важливо додати, якщо після відправки декларації необхідно оновити дані, то це можна зробити через Центр охорони здоров'я за номером 5400.

Пасажири, що прибувають до Ізраїлю, повинні заповнити відповідну декларацію

У пресслужбі підкреслили, що всі міжнародні пасажири повинні пройти самоізоляцію в певному приміщенні (мотелі). Тривалість ізоляції становить 14 або 10 днів (за умови, якщо пасажир матиме два ПЛР-тести в певні дати, результати яких є негативними).

Туристи, які мають довідку про вакцинацію від COVID-19 в Ізраїлі або документ про одужання, не підлягають самоізоляції.

У посольстві додали, що медична декларація, дозвіл на в'їзд у країну, результати тесту на COVID-19 та інші документи потрібно роздрукувати і мати при собі для надання компетентним органам Ізраїлю.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, з 1 квітня популярний курорт Кіпр відкрив свої кордони для українських туристів. Тепер відпочивальники острова повинні будуть носити із собою спеціальний дозвіл, а прогулянки будуть регламентовані часом.