Греція скасує карантин із 14 травня
Популярна курортна країна Греція з 14 травня планує скасувати карантин для туристів із 32 країн, якщо вони були вакциновані або мають негативний результат на COVID-19.
До того ж діятимуть деякі обмеження, пов'язані з коронавірусом. Про це пише видання The Guardian.
Крім відвідувачів із ЄС, карантин також буде скасований для туристів з Ізраїлю, США, Великобританії, Сербії, Ізраїлю та Об'єднаних Арабських Еміратів.
За словами міністра туризму Греції, одночасно зі скасуванням карантину відкриються дев'ять аеропортів, зокрема на Криті, в Афінах, Салоніках, Родосі та інших популярних грецьких курортах.
У Міністерстві туризму Греції не очікують масового напливу іноземних гостей. Як показав перший досвід, на подорож без карантину погодилися тільки 700 ізраїльтян.
Причину туроператори Греції бачать в обмеженнях, які продовжують діяти. Ресторани і бари, як і раніше, закриті для відвідувачів – обслуговують тільки на винос. Як пояснив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, час для скасування обмежень ще не настав, оскільки коронавірусна загроза зберігається.
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