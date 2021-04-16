Греция отменит карантин с 14 мая

Популярная курортная страна Греция с 14 мая планирует отменить карантин для туристов из 32 стран, если они были вакцинированы или имеют отрицательный результат на COVID-19.

При этом также будут действовать некоторые ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом пишет издание The Guardian.

Помимо посетителей из ЕС, карантин также будет отменен для туристов из Израиля, США, Великобритании, Сербии, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.

По словам министра туризма Греции, одновременно с отменой карантина откроются девять аэропортов, в том числе на Крите, в Афинах, Салониках, Родосе и других популярных греческих курортах.

Популярная курортная страна Греция с 14 мая планирует отменить карантин

В Министерстве туризма Греции не ожидают массового наплыва иностранных гостей. Как показал первый опыт, на путешествие без карантина согласились только 700 израильтян.

Причину туроператоры Греции видят в ограничениях, продолжающих действовать. Рестораны и бары, как и ранее, закрыты для посетителей – обслуживают только на вынос. Как пояснил премьер-министр Кириакос Мицотакис, время для отмены ограничений еще не пришло, так как коронавирусная угроза сохраняется.

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