Найдивовижніші міста на планеті, в реальність яких важко повірити. Фото

Якщо ви поговорите з мандрівниками, вони, ймовірно, скажуть, що їхнє улюблене місто – це Рим або Париж, але ніяк ні один з тих, які фігурують в цьому рейтингу.

Оскільки про ці місця знає лише книга рекордів Гіннесса і місцеві жителі. При цьому, вони наскільки дивні, що їх сміливо можна включати в список планів "Які місця варто відвідати у житті". OBOZREVATEL зібрав топ-5 найбільш приголомшливих міст, які змусять повірити в існування магії.

1. Тромсе, північ Норвегії

З кінця травня до кінця липня тут панує нескінченний день. Жителі Тромсе в цей час прокидаються і засинають при сонячному світлі. У них навіть існує приказка "Живи, коли прокинешся", що означає безглуздість затії робити розпорядок дня. Пам'ятайте, як в казці Корнія Чуковського, крокодил проковтнув сонце? Можна опинитися в цьому творі, просто відвідавши це місто взимку, а саме в проміжок між груднем і лютим. У ці місяці сонце взагалі не сходить над Тромсе. Зате замість цього кожен день можна милуватися Північним сяйвом.

З кінця травня до кінця липня в Тромсе панує нескінченний день, а зимові три місяці триває ніч

2. Рюкан, південь Норвегії

Це містечко на 3300 жителів розташоване в долині між двома величезними горами, тому сонце туди не потрапляє. Місцеві побудували тут три величезних "сонячних" дзеркала і встановили на скелях, щоб відбивалося світло. Видовище дуже захоплююче: сонце потрапляє таким чином тільки в центр площі, створюючи ілюзію світла прожектора на центр міста. Решта ж "сцени" знаходиться в тіні.

Містечко Рюкан на півдні Норвегії весь час знаходиться в тіні гір

3. Велика Ньюфаундлендська банка, Канада

Містечко біля острова Ньюфаундленд відоме як найтуманніше місце у світі. На великій шельфовій мілині в Атлантичному океані поблизу острова перетинаються холодна Лабрадорська течія і теплий Гольфстрім. В результаті прибережне місто більшу частину року покрите густим туманом.

Містечко біля острова Ньюфаундленд відоме як найтуманніше місце у світі

4. Село Маунсінрам, Індія

Це місце занесено в Книгу рекордів Гіннесса як найвологіше місце на планеті. Вся волога, яка накопичується в Бенгальській затоці, потрапляє в це село. Тут випадає 11 871 міліметрів опадів за рік. Більш того, у Маунсінрам кожен день йде безперервна злива.

Село Маунсінрам в Індії є найвологішим місцем на планеті

5. Державний заповідник Білі піски (Вайт-Сандс), США

Цей американський національний парк в штаті Нью-Мексико в Штатах – найсвітліше місце на нашій планеті. Завдяки кристалам гіпсу, які володіють здатністю, що відображає сонячного світла, це місце стало одним з найбільших природних чудес світу. Крім того, пустеля знаходиться на висоті 1,2 км над рівнем моря, що забезпечує більш яскраве сонце в денний час.

Державний заповідник Білі піски – найсвітліше місце на нашій планеті

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