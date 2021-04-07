7 найбільш незвичайних будинків в Україні: споруда-хвиля, кросворд та інші. Фото

В Україні є безліч цікавих і незвичних споруд. Найчастіше, це ресторани та музеї, які спеціально побудовані з метою привабити клієнтів і туристів.

Але в нашій країні є також багато приватних будинків, які запам'ятовуються своєю незвичайною архітектурою. І розташовані такі будівлі не лише в столиці, але навіть у невеликих селищах. OBOZREVATEL вирішив зробити добірку найнезвичайніших споруд, які були побудовані в Україні.

1. Будинок "Хвиля", Одеса

Одеський архітектор Микола Матющенко дав життя справжньому витвору мистецтва на одеському узбережжі. Його творіння в стилі "біонічної архітектури" розташувалося на 11-й станції Великого Фонтану, на пляжі "Чайка". Будинок повторює обриси хвилі, а вигнуті лінії майже не передбачають прямих кутів. На перший погляд здається, що будинок зроблено з зефіру.

З чуток, ця морська дача належить місцевому олігарху Борису Кауфману, а за іншими відомостями – одному з власників "Фінбанку" Олександру Мамонтенку.

Одеський будинок "Хвиля" належить місцевому олігарху

2. Казковий будиночок у Старому Солотвині, Бердичівський район, Житомирська область

Ця хатинка колись належала рибалкам, а зараз стала впізнаваним туристичним об'єктом не лише Бердичівщини, а й усієї Житомирської області. Вона стоїть на Острові кохання, що розташований посеред річки Коднянка, і вигляд має по-справжньому казковий. Зараз будинок порожній, а вхідні двері зачинено, та й міст до нього вже починає руйнуватися. Але це не відлякує туристів, яких щороку стає дедалі більше.

Раніше в казковому будиночку зупинялися рибалки

3. Будинок-стіна, Одеса

Одна з візитівок Одеси – Будинок-стіна, який ще називають "Картковий будинок", "Плаский будинок", "Відьмин дім" та "Будинок тіней". З першого погляду цей дім не відрізняться від інших, але якщо підійти з певного боку, то він стає пласким. Річ у тому, що бічні стіни побудовані під гострим кутом, завдяки чому й створюється оптична ілюзія. Всередині ж плаский будинок являє собою справжній скарб – тут зусиллями мешканців було збережено старовинні інтер'єри: мармурові сходи, витончену ліпнину на стелях і ковані поруччя.

Будинок-стіна є візитною карткою Одеси

4. Перевернутий будинок у Поляниці, Івано-Франківська область

Дорогою з Яремче на курорт Буковель складно не помітити перевернутий будинок у селі Поляниця. Хоча в Європі такі перевернуті будинки вже не викликають подиву, в Україні це перша й найбільша така будівля. Її загальна площа становить 85 кв. м, а всередині розташовується лише одна простора кімната, де всі меблі та елементи декору прикручено до стелі.

У цьому незвичайному будинку меблі прикручено до стелі

5. Будинок скульптора Голованя, Луцьк

Дім Миколи Голованя – не просто житло, а справжній витвір мистецтва, створений місцевим скульптором самотужки. Сама споруда нагадує середньовічний замок із рисами готики й бароко. Загалом у будинку понад 500 скульптур, кожна з яких має свою історію. При вході є барельєф із зображенням усіх членів сім’ї. Особливими й цінними є творіння сина скульптора, які батько викупив після смерті хлопця.

Розташований незвичайний замок на березі річки Стир на території заповідника "Старий Луцьк".

Дім Миколи Голованя – не просто житло, а справжній витвір мистецтва

6. Будинок під скелею, Чуфут-Кале

Місце, де зараз розташоване село Старосілля (колишній Салачик), є визначною пам’яткою історії. Ще 150 років тому в цьому печерному місті жили люди. На кінець XVIII століття в Чуфут-Кале нараховувалося близько 200 будинків караїмів. Одним із найприголомшливіших є дім під скелею, білі стіни якого упираються у кам’яний дах. Проте історія саме цього будинку невідома.

Будинок під скелею є визначною пам’яткою історії

7. Будинок-кросворд, Львів

Ця будівля ввійшла до рейтингу найдивніших сучасних будівель Європи під назвою "Crossword Tower". Багатоквартирний дім мав усі шанси стати наступною безликою новобудовою Львова, але автор проєкту Сергій Петлюк вирішив додати оригінальності. Раніше у Львові поширювались буклети із завданнями до розв’язання цього кросворду, а вночі вмикалася спеціальна підсвітка стіни, щоб нанесені спеціальною фарбою букви почали відбиватися в клітинках. На жаль, освітлення будинку вже немає.

Сергій Петлюк вирішив додати оригінальності багатоповерховому будинку

Ця будівля увійшла до рейтингу найдивніших сучасних будівель Європи під назвою "Crossword Tower" Опис об’єкту на googlesightseeing.com

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