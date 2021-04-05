Українські зірки відгуляли незабутні весняні канікули в розкішному Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5*: як це було. Фото

Українські зірки відгуляли весняні канікули в Хургаді. Для відпочинку знаменитості вибрали найкращий п'ятизірковий готель курорту Rixos Premium Magawish Suites & Villas, який відкрився буквально в березні.

Новий готель преміум-класу з радістю прийняв легендарну українську співачку Ірину Білик, ведучу Лесю Никитюк, суддю популярного шоу "МайстерШеф" Ектора Хіменеса-Браво, які належно оцінили всі переваги Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5*.

Дібрати тур у цей люксовий готель допоможе один із найнадійніших туроператорів України Tez Tour.

Шикарним сюрпризом для гостей до офіційного відкриття готелю стали виступи Monatik, а потім і MARUV, які запалили на сцені Rixos Premium Magawish Suites & Villas. Дмитро Монатік подякував глядачам за гарячий прийом, відзначивши, що цей виступ був для їхньої команди довгоочікуваним, з огляду на ситуацію в світі.

Ірина Білик провела тиждень у готелі і залишилася задоволена сервісом і рівнем обслуговування.

"Я майже рік шукала можливість зробити невелику перерву для того, щоб з'їздити на відпочинок, поміняти картинку, як кажуть, і приготуватися морально до майбутніх концертів. Дуже сподобалося сісти в комфортабельний літак і прилетіти на відпочинок у Єгипет. Хургада – це одне з моїх найулюбленіших місць, тому що в самому місті у мене є приємні знайомі, з якими дуже цікаво провести час", – розповіла примадонна української музичної індустрії.

"Але більшу частину часу я, звичайно, провела на пляжі. Відвідувала ресторани A La Carte в моєму улюбленому готелі Rixos. Тут завжди мені приділяють уваги не менше, ніж в Україні. Я себе жартома називаю "Ірина Джексон", тому що всі бажання відразу ж помічаються і виконуються. Це стосується відпочинку, їжі і будь-яких розваг на території готелю. Також мені сподобався дуже люб'язний персонал. Було приємно прокидатися вранці й відразу ж бачити увагу з боку співробітників готелю", – зазначила Білик.

Гідно співачка оцінила й кухню Rixos Premium Magawish Suites & Villas.

"У деяких ресторанах була не по одному і не по два рази. Із шеф-кухарем я залюбки сфотографувалася на пам'ять. Хочу побажати всім здоров'я і, звичайно, якщо є можливість, з коханою людиною або з усією родиною, батьками, дітьми приїхати й відпочити в Rixos Premium Magawish Suites & Villas. Ви не пошкодуєте, адже прекрасна погода тільки починається!" – підсумувала Ірина Білик.

Ведуча Леся Никитюк насолодилася шикарним пляжем Rixos Premium Magawish Suites & Villas із м'яким піском і кристально чистою водою. Зірка назвала готель прекрасним місцем для медового місяця.

Про незабутній відпочинок у готелі розповів і Ектор Хіменес-Браво.

"Ця відпустка виявилася настільки непередбачуваною, повною сюрпризів і просто незабутньою завдяки Rixos Premium Magawish Suites & Villas. Кожен день наповнений яскравими враженнями. Верхи по воді я ще не їздив. Відчуваю себе героєм фільму або реклами", – поділився відомий шеф-кухар і ведучий.

Він оцінив і високу кухню готелю, яка неодмінно порадує та задовольнить кожного гурмана, а також розповів про знайомство з шеф-кухарем Rixos Premium Magawish Suites & Villas Сержаном.

"Сержан – шеф мережі Rixos у Єгипті й нового Rixos Premium Magawish Suites & Villas. Абсолютно кожна його страва дуже смачна, тому що все, що він готує, – робить із душею. Я надихаюся ним і як професіоналом, і як надзвичайно доброю людиною. Обожнюю подорожі за такі приємні знайомства. Упевнений, що ми ще зустрінемося, а може навіть і попрацюємо!" – підсумував Ектор.

Керівник напрямку "Єгипет" у Tez Tour Україна Іванна Чучман зі свого боку розповіла про цілі проведення престуру в Rixos Premium Magawish Suites & Villas.

"Для нас було дуже важливо першими організувати престур із найкращими виданнями та телеканалами України, щоб якомога більше туристів змогли побачити на власні очі основнуа подію березня в Хургаді – відкриття Rixos Premium Magawish Suites & Villas. Ми неодмінно повинні були бути присутніми на офіційному відкритті першого готелю мережі Rixos саме в Хургаді, де розташований перший офіс Tez Tour Egypt", – зазначила вона.

Влаштувати незабутні канікули українським зіркам вдалося завдяки тому, що Tez Tour уже протягом 25 років відомий на туристичному ринку як оператор, що лідирує в обслуговуванні віптуристів.

"Туроператор Tez Tour є одним із провідних у Єгипті і має заслужену репутацію однієї з найбільш високотехнологічних компаній на туристичному ринку, адже гарантує найкращу якість обслуговування клієнтів", – підсумувала Іванна Чучман.