П'ять міст, по яких неможливо подорожувати на авто

Існують на планеті міста і села, які обходяться повністю без автомобілів. Наприклад, в селі Церматт це заборонено на рівні закону, а в місті Ламу занадто вузькі вулиці.

Місто Гітхорн в Нідерланд ах опинилося в цьому списку з тієї причини, що з деяких пір перетворилося в "голландську Венецію". Місцеві жителі виявили, що в землі, де розташоване поселення, є багато торфу, і почали масово його викопувати. Так ями, що утворилися, стали заповнюватися водою, пише Travelask (щоб по дивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

А ось в швейцарському селі Церматт не можна пересуватися на особистому автомобілі через відповідний закон. Уряд встановив його, щоб уникнути забруднення повітря. Місцеві жителі використовують для переміщення коней, вози, велосипеди або електромобілі.

На території грецького міста Ідра заборонено використовувати транспорт, в якому є мотор, або ж який забруднює повітря вихлопним газом. Пояснюється це тим, що острів вважається заповідною зоною.

А ось жителі російського села Свияжськ не використовують машини просто тому, що в цьому немає необхідності. Розміри цієї місцевості всього 1,5 х 0,5 км.

У місті Ламу, який розташоване в Кенії, люди звикли пересуватися на ослах або човнах. Цей варіант для них набагато зручніший, адже вулиці містечка занадто вузькі.

Раніше OBOZREVATEL писав про найзагадковіший остров у світі. В Індійському океані існує місце, яке не вдасться відвідати навіть найекстремальнішим мандрівникам – Північний Сентінельскій острів, де людям заборонено бувати під страхом смерті.