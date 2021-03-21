Київ до монументу Незалежності і Париж до Ейфелевої вежі: як виглядали міста без своїх візитівок

Ейфелева вежа, Лувр, монумент Незалежності, статуя Свободи і постамент Христа-Спасителя здаються вічними пам'ятками архітектури. Проте міста та площі функціонували до того, як збудували їхні головні символи.

OBOZREVATEL зібрав фото локацій, які важко впізнати без відомих споруд.

Мало хто знає, але монумент було споруджено в Києві на честь десятиріччя незалежності України у 2001 році.

Ейфелеву вежу збудували 1889 року. Будівництво тривало два роки.

Театр у Сіднеї був відкритий 1973 року королевою Англії Єлизаветою II.

Урочисте відкриття статуї Свободи відбулося в 1886 році. Мідна статуя богині Свободи була подарована Францією для Сполученим Штатам на честь столітньої річниці незалежності.

Скляна піраміда Лувра у дворі Наполеона слугує головним входом у музей і є одним із символів Парижа. Її збудували в 1989 році.

Статую Христа-Спасителя поставили на честь століття незалежності Бразилії 1931 року.

Хмарочос заввишки 82 метри збудували на Манхеттені 1902 року.

У 1937 році Франклін Рузвельт відкрив підвісний міст "Золоті ворота" у Сан-Франциско.

Танцюючий дім у Празі збудували 1996 року.

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