10 помилок туристів, які можуть зіпсувати відпочинок у кафе за кордоном

Усім мандрівникам давно відомі правила етикету, яких потрібно дотримуватися в ресторані. Здавалося б, найголовніше — не заважати відвідувачам та не розмовляти з напханим ротом.

Але важливо знати не тільки це. OBOZREVATEL зібрав найчастіші помилки туристів у закордонних кафе, які можуть зіпсувати відпочинок

Суп влітку та кава на вечір в Італії

В Італії каву п'ють лише зранку. pixabay.com

В Італії будь-який суп вважається зимовою стравою, тому в меню ви не знайдете його в літню пору. Також у цій країні не існує еспресо, якщо хочете такої кави – просто попросіть зробити міцнішу. Лише вранці італійці п'ють капучино і лате, а по обіді таке замовлення здивує баристу.

Вечеря в Іспанії лише після 21:00

В Іспанії заведено вечеряти після 21:00. pixabay.com

Іспанці ніколи не поспішають, адже вечеря для них – особливий ритуал. Поспішати під час неї нешанобливо щодо до компанії, з якою ви прийшли. Тут також вважається поганим тоном, якщо хтось підсаджується поруч за столик.

Зіпсована скатертина в Греції

У Греції господар може демонстративно забруднити скатертину. pixabay.com

Не переймайтесь, якщо розлили щось на скатертину в Греції. Розслабившись за столом, хазяїн і сам може демонстративно замастити її. Їжа в Греції замовляється на всіх, тому краще відразу брати кілька страв. Часто в кафе не існує меню і замовляти доводиться те, що сьогодні приготували.

Підошви взуття в Туреччині

У Туреччині не можна демонструвати підошви. pixabay.com

Не демонструйте підошви взуття в кафе в Туреччині. Ногами ходять по землі, отже, це найбрудніше місце на тілі. У Туреччині потрібно завжди багато їсти, цим ви дасте зрозуміти господареві, що частування смачне.

Не платіть за дівчину в Німеччині

У Європі кожен платить сам за себе. sumup.com

Якщо ви виявите бажання заплатити за партнера, це означатиме, що він неплатоспроможний. Пиво для німців майже священний напій, не варто його критикувати, тому що співрозмовник образиться.

Французи люблять сидіти наодинці

У Франції ресторани функціонують за строгим графіком. pixabay.com

Не варто у Франції заводити розмову в кав'ярні, якщо людина сидить за столиком сама. Режим харчування тут дуже строгий: сніданок – 7:30, обід – 13:00, а вечеря після 19:00. Якщо прийдете до ресторану невчасно, вам не продадуть нічого, крім випічки.

У Швеції майже в усіх кафе самообслуговування

У Швеції скрізь самообслуговування. Polaris/East News

Не чекайте, що у шведському кафе до вас підійде офіціант і візьме замовлення. За страви платити потрібно на барній стійці. Шведи полюбляють спиртні напої, але замовити їх можна лише в державних закладах харчування.

Випадкові знайомства в Америці

У США завжди залишають чайові. pixabay.com

Якщо ви завели невимушену бесіду в кафе – співрозмовник може розповісти все про свою сім'ю і роботу, в Америці це називають "small talk". Чайові в США залишають завжди, зазвичай це подвоєна сума податків у чеку.

В Угорщині не потрібно цокатися

В Угорщині не варто цокатися пивом. welovebudapest.com

Сторонні на вас дивитимуться косо, якщо ви вирішите цокнутися пивними келихами. Коли австрійці напали на Угорщину, вони відсвяткували перемогу пивом, цокаючись бокалами. Відтоді це вважається неповагою.

Повні келихи в Грузії

У Грузії завжди допивають вино до дна. georgianjournal.ge

Під час святкування ніколи не залишайте свій келих повним, адже вино тут п'ють лише залпом після тостів. Повні бокали – неповага до компанії.

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