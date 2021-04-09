10 ошибок туристов, которые могут испортить отдых в кафе за границей

Всем путешественникам известны правила этикета, которым нужно следовать в ресторане. Казалось бы, главное – не мешать посетителям и не разговаривать с набитым ртом.

Но важно знать не только это. OBOZREVATEL собрал самые частые ошибки туристов в зарубежных кафе, которые могут испортить отдых.

Суп летом и кофе вечером в Италии

В Италии кофе пьют только утром. pixabay.com

В Италии любой суп считается зимним блюдом, поэтому в меню вы не найдете его в летнее время. Также в этой стране не существует эспрессо, если хотите такого кофе – просто попросите сделать покрепче. Лишь утром итальянцы пьют капучино и лате, а после обеда такой заказ удивит баристу.

Ужин в Испании только после 21:00

В Испании принято ужинать после 21:00. pixabay.com

Испанцы никогда не спешат, ведь ужин для них – особый ритуал. Спешить при этом неуважительно по отношению к компании, с которой вы пришли. Здесь также считается дурным тоном, если кто-то подсаживается рядом за столик.

Испорченная скатерть в Греции

В Греции хозяин может демонстративно испачкать скатерть. pixabay.com

Не беспокойтесь, если пролили что-то на скатерть в Греции. Расслабившись за столом, хозяин и сам может демонстративно замазать ее. Еда в Греции заказывается на всех, поэтому лучше сразу брать несколько блюд. Часто в кафе не существует меню и заказывать приходится то, что сегодня приготовили.

Подошвы обуви в Турции

В Турции нельзя демонстрировать подошвы. pixabay.com

Не демонстрируйте подошвы обуви в кафе в Турции. Ногами ходят по земле, значит, это самое грязное место на теле. В Турции нужно всегда много есть, этим вы дадите понять хозяину, что угощение вкусные.

Не платите за девушку в Германии

В Европе каждый платит сам за себя. sumup.com

Если вы захотите заплатить за партнера, это будет значить, что он неплатежеспособен. Пиво для немцев почти священный напиток, не стоит его критиковать, потому что собеседник обидится.

Французы любят сидеть в одиночестве

Во Франции рестораны работают по строгому графику. pixabay.com

Не стоит во Франции заводить разговор в кофейне, если человек сидит за столиком сам. Режим питания здесь очень строгий: завтрак – 7:30, обед – 13:00, а ужин после 19:00. Если придете в ресторан не вовремя, вам не продадут ничего, кроме выпечки.

В Швеции почти во всех кафе самообслуживание

В Швеции везде самообслуживание. Polaris/East News

Не ждите, что в шведском кафе к вам подойдет официант и примет заказ. За блюда платить нужно на барной стойке. Шведы любят спиртные напитки, но заказать их можно только в государственных учреждениях питания.

Случайные знакомства в Америке

В США всегда оставляют чаевые. pixabay.com

Если вы завели непринужденную беседу в кафе – собеседник может рассказать все о своей семье и работе. В Америке это называют "small talk". Чаевые в США оставляют всегда, обычно это удвоенная сумма налога в чеке.

В Венгрии не нужно чокаться

В Венгрии не стоит чокаться пивом. welovebudapest.com

Посторонние на вас будут смотреть косо, если вы решите чокнуться пивными бокалами. Когда австрийцы напали на Венгрию, они отпраздновали победу пивом, чокаясь бокалами. С тех пор это считается неуважением.

Полные бокалы в Грузии

В Грузии всегда допивают вино до дна. georgianjournal.ge

Во время празднования никогда не оставляйте свой бокал полным, ведь вино здесь пьют только залпом после тостов. Полные бокалы – неуважение к компании.

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