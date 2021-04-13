Найдивніші закони країн світу, за порушення яких можна отримати штраф

Майже в кожній країні світу існують безглузді за своєю суттю закони. Багато з них з часом втратили актуальність і сенс.

OBOZREVATEL зібрав правила, які сьогодні викликають подив і сміх. У деяких країнах працюють організації, які роками борються за те, щоб їх скасувати.

В Австралії не можна перешкоджати проведенню весілля і похорону. pexels.com

Австралія

В Австралії не можна заважати проведенню весілля і похорон. Будь-яка витівка може обернутися штрафом у розмірі 10 тисяч доларів або позбавленням волі на 2 роки.

Також у цій країні не варто пилососити з 22:00 до 7:00 ранку в будні й до 9:00 у вихідні. За тягу до чистоти та порядку ви заплатите 120 доларів. Якщо ви будете повторювати прибирання і надалі, то доведеться платити по 30 доларів щодня.

В Австралії ви отримаєте штраф за те, що вийдете на вулицю, намазавшись гуталіном.

Франція

У Франції заборонено цілуватися на залізничних коліях. Також не можна називати свиней на ім'я Наполеон. Забороняється саджати або паркувати літаючі тарілки у виноградниках.

У Китаї є багато дивних законів. pexels.com

Китай

У Китаї заборонено дивитися на голі ноги одягненої жінки, це може загрожувати тюремним ув'язненням. Не можна рятувати людину, яка тоне, оскільки це є втручанням у її долю. Жінки, які мають по двоє синів, у примусовому порядку повинні стерилізуватися.

США

У Нью-Джерсі вас заарештують, якщо ви будете сьорбати і чавкавкати. В Арканзасі не можна вбити живу істоту і зберігати опудало без спеціальної ліцензії. У Міннесоті ви отримаєте штраф до 2 тисяч доларів, проїхавши містом із брудними шинами автомобіля. У Нью-Йорку можете сплатити 25 доларів за флірт.

У Сінгапурі діють дуже суворі закони. pexels.com

Сінгапур

Вам доведеться сплатити 500 доларів, якщо не змиєте за собою воду в громадському туалеті. У 400 доларів обійдеться любов до жувальної гумки: її в Сінгапур не можна навіть ввозити.

Великобританія

У Великобританії заборонено наклеювати догори ногами поштову марку, де є фото королеви чи короля, адже це є державною зрадою. Громадянам не можна видавати себе за "пенсіонера, що проживає в Челсі". У Лондоні не можна бити дружин після 21:00, бо крики можуть заважати відпочивати сусідам.

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