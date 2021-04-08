Крим обійшов Мальдіви й ОАЕ за вартістю готельного відпочинку

Анна Прийма Travel 13:39, 8.04.2021 Оновлено: 13:52, 8.04.2021

Мінімальна вартість відпочинку за системою "все включено" в червні в окупованому Криму обійдеться дорожче, ніж на Мальдівах, ОАЕ та інших екзотичних курортах.

Про це повідомила Асоціація туроператорів Росії, прорахувавши десятиденну відпустку на двох осіб без авіаквитків.

Так, найдоступніший варіант розміщення в чотиризірковому готелі пропонує турецька Анталія – від 12 тисяч гривень, слідом йде Куба – від 26,5 тисяч гривень, ОАЕ – від 28 тисяч гривень, Мальдіви – від 55 тисяч гривень, Занзібар – від 72 тисяч гривень і тільки потім Крим – від 73 тисяч гривень.

Аналогічна ситуація і з ціновою політикою на п'ятизіркові готелі. Півострів обійшов усі попередні закордонні курорти, відпочити в "п'ятірці" коштує від 101 тисячі гривень.

Відзначається, що Крим поступився позицією через непоширеність готелів такої категорії в регіоні.

Ціни в "четвірках"
Асоціація туроператорів Росії
Ціни в "п'ятірках"
Асоціація туроператорів Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексміністр курортів заявив, що туристична сфера в Криму зазнає економічного краху, Росія фактично перетворила півострів у "сіру зону".

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