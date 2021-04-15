15 фактів про Дубай, які потрібно знати перед подорожжю

Дубай – одне з найцікавіших міст світу, але в ньому є і темні сторони, через які людей можуть заарештувати або виписати штраф. Наприклад, у громадських місцях курорту заборонено цілуватися і навіть триматися за руку.

Крім того, в Дубаї вільно висловлювати свої думки можна лише доти, поки вони узгоджуються з лінією уряду. Про інші маловідомі факти пише BigPicture.

Робітники працюють по 14 годин на день на дикій спеці

Дубай розвивається і будується неймовірними, стрімкими темпами. Однак для будівництва потрібна робоча сила і ці люди працюють у вкрай важких умовах, годин по 14 на день, та ще на дикій спеці (влітку температура може доходити до 48 градусів). Туристам в Дубаї в таку спеку радять не перебувати на сонці довше п'яти хвилин, але про робочих ніхто так не піклується.

Туристи відпочивають у Дубаї

Тюремний термін за поцілунок на публіці

У мусульман все строго – цілуватися і триматися за руку в місцях, де багато людей, не можна. Туристи, що порушують ці правила, змушені платити величезні штрафи і навіть можуть потрапити до в'язниці.

Секс-рабство

До всього, що пов'язано з сексом, наркотиками і алкоголем, тамтешній закон надзвичайно суворий. У дівчини можуть бути проблеми навіть через те, що вона пройшла по вулиці з відкритими руками. Однак з настанням ночі все змінюється. Найстарша в світі професія в Дубаї процвітає: там більше 30 тисяч повій, які пропонують свої послуги за 500 доларів на годину.

Популярне місто Дубай

Трата даремно величезних запасів води

Дубай розташований в пустелі, а значить, про проблеми, пов'язані з питною водою, там знають не з чуток. Але тут примудряються не економити воду і витрачати її даремно. Наприклад, її у величезній кількості витрачають для поливу газонів на гольф-майданчиках.

Нафта в Дубаї

Не так уже й важко побудувати рай посеред пустелі, якщо у вас купа чорного золота. І це, загалом, єдине, на чому тримається ОАЕ. Але така ситуація не може тривати вічно. Років через 20 нафти почне не вистачати або ціна її злетить так високо, що люди перейдуть на інші джерела енергії.

Люди відпочивають в Дубаї, ОАЕ

Дикий расизм

Расизм – рушійна сила в Дубаї. У цьому місті в ходу дикі правила і про людину судять по тому, наскільки хороший її паспорт. Наприклад, за одну і ту ж роботу американцям і європейцям платять у два-три рази більше, ніж вихідцям з країн третього світу. Тобто люди отримують зарплату не на підставі знань і умінь, а на підставі національності.

Трудове рабство

Зовні Дубай гарний, але варто копнути глибше – і потрапите в пекло, де процвітає трудове рабство. Звичайно, формально все по закону, але на практиці люди з таких країн, як Індія, Пакистан, Китай, приїжджають сюди на заробітки і потрапляють в повну залежність від роботодавця. У них забирають паспорти, платять копійки і змушують працювати довше, ніж передбачалося.

Місцеві жителі Дубая

Ніякої турботи про навколишнє середовище

Нескінченні масштабні будівництва призводять до величезної кількості стічних вод і хімічних відходів, але вкладатися в охорону навколишнього середовища та очисні системи хочуть далеко не всі, вважаючи за краще просто все це кудись звалювати і зливати – наприклад, прямо в море. Держава відгороджується стіною мовчання на цю тему.

Швидкі машини

Водити в Дубаї небезпечно для життя: більшість водіїв не відрізняються хорошими манерами і дотриманням правил дорожнього руху.

У Дубаї все штучне

Більшість, кому довелося пожити і попрацювати в Дубаї, говорять про те, що там все несправжнє – від штучних дерев до фальшивих посмішок на обличчях. Багатії побудували Дубай як штучне місце, в якому люди з усього світу можуть почуватися королями.

Більшість, кому довелося пожити і попрацювати в Дубаї, говорять про те, що там все несправжнє

Закон суворий до тих, у кого немає грошей

Більшість приїжджали в Дубай з надією на краще життя, але закони тут настільки суворі, що варто пропустити оплату якогось боргу або штрафу – і можна опинитися у в'язниці. Це ж стосується і співробітників транснаціональних корпорацій. Якщо компанія відчуває якісь проблеми з бізнесом, то проблеми виникають і у її співробітників – у них відбирають житло, а самих їх садять за ґрати.

Сонапур – робоче гетто в Дубаї

Сонапур – невеликий район Дубая, який можна назвати будинком всіх будинків-робітників. З роками це місце перетворилося на своєрідне робоче гетто, куди стікаються все нові і нові партії напіврабів з країн третього світу. За деякими оцінками, в Сонапур в нестерпних умовах живуть понад 150 тисяч робітників. У крихітній кімнатці селяться по вісім і більше осіб. З дотриманням гігієни тут теж все сумно.

Сонапур – невеликий район Дубая REX

Дикі тварини в Дубаї не такі вже й дикі

Що реально може бути небезпечно в Дубаї, так це мода, що набирає популярність, на диких тварин як домашніх вихованців. Шейхів не радують більше собаки і кішки.

Свобода слова в Дубаї – це міф

Дубай – це одне з тих місць, де вільно висловлювати свої думки можна лише доти, поки вони узгоджуються з лінією уряду. В іншому випадку секретна поліція починає свою роботу, пропонуючи на вибір два варіанти – замовкнути або втратити все, що у нього є. Іноді є третій варіант – сісти в тюрму, якщо попередні два вас не влаштували. Однак зазвичай всі обирають перший варіант.

Цим місцем правлять диктатори

ОАЕ – це, теоретично, федеральна монархія на чолі з президентом Халіфою ібн Зайд аль-Нагаяном. Але фактично там диктатура і за всіма важливими рішеннями стоїть емір Дубая, віце-президент і прем'єр-міністр Мохаммед ібн Рашид аль-Мактум. Звичайно, він же контролює всі грошові потоки і курирує сучасну работоргівлю.

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