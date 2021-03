У світі продали перший пост у Twitter за $2,9 млн

На аукціоні за 2,9 млн доларів продали першу публікацію у Twitter співзасновника і гендиректора компанії Джека Дорсі.

Таку дорогу покупку зробив гендиректор малазійського стартапу Bridge Oracle Сен Еставі, про що сам повідомив у соцмережі.

"Це не просто твіт! Думаю, через роки люди зрозуміють справжню цінність цього твіта, як картини Мони Лізи", – написав він.

Скриншот

Зазначимо, що пост із текстом just setting up my twttr ("Просто налаштовую свій твіттер") продали на платформі Valuables, де проводять аукціони для твітів, що підписані їхніми авторами. Твіти продаються як невзаємозамінні токени (NFT).

Скриншот

Дорсі додав, що всі виторговані гроші передасть на благодійність. Після покупки сам твіт нікуди не подівся і також розміщений у мережі, однак у публікації тепер новий власник.

Пояснимо, що в основі NFT лежить технологія блокчейну, яка також використовується в криптовалютах.

