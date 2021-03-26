Весняні роботи на дачі: експерти дали поради, яку техніку вибрати

Стартує новий сезон дач та городів: тисячі українців поспішають вчасно обрізати дерева, навести лад на ділянках та обробити рослини від шкідників.

Експерти розповіли виробнику інструментів Dnipro-M, на що звертають увагу при виборі обладнання та дали поради, як правильно доглядати за садово-парковою технікою, щоб вона надійно служила не один рік.

Пила для обрізання дерев

Михайло Звоницький – професiйний арборист. За його словами, щоб обрізати дерева на висоті, потрібна легка та компактна бензопила. Тому зручність та невеликі габарити – дуже важливий параметр.

Фахівець радить зберігати пилу з порожніми паливним та масляним баками у сухому теплому місці. Ланцюг можна тримати окремо – в чистому вигляді у щільно закритій ємності. Під час роботи слід чітко дотримуватися пропорцій змішування мастила і палива, зазначених в інструкції, а також вчасно доливати мастило в бак для змащення ланцюга. Арборист зазначає, що після робочої зміни завжди чистить пилу від бруду та продуває повітряний фільтр.

Обрізка дерев

Dnipro-M CS-28T - компактна й легка бензопила, яка стане найкращим помічником для обрізки дерев у саду або професійного догляду за рослинами у лісництвах. Спеціальна скоба дозволяє зручно піднімати інструмент на дерево, а компактна шина довжиною 30 см у поєднанні з потужним двигуном дозволяє не зупиняти роботу навіть при повному зануренні у деревину.

Як боротися з травою

Андрій Завадський – спеціаліст із благоустрою. "Акуратно скосити високу траву або чагарники на ділянці найлегше потужним тримером зі зручною ручкою. Не менш важливим при виборі техніки є комфортний хват та правильний розподіл навантаження на спину", – зазначає Андрій.

Фахівець рекомендує перед початком сезонних робіт промити фільтр тримера мильним розчином та після висихання нанести на нього трохи мастила.Також раз на рік потрібно міняти свічку. Важливо стежити, щоб в редукторі було достатньо мастила.

Косіння трави

Бензиновим тримером Foresta FC-52 LX зручно проріджувати деревні порослі, скошувати чагарники та доглядати за садом і парковими територіями. Стабільне охолодження двигуна дозволяє працювати до 5 годин безперервно. Ручка велосипедного типу дає максимальний контроль над бензокосою, а ранцевий ремінь регулюється по довжині, має широку і м'яку плечову накладку, що зменшує навантаження на плечі та спину.

Бій шкідникам

У боротьбі зі шкідниками інспектор із захисту рослин Максим Прокопчук радить використовувати акумуляторні обприскувачі, адже ними легко обробити велику територію без значних фізичних зусиль.

За словами Максима, перед використанням обприскувача треба перевірити, чи не лишився після зберігання конденсат. Якщо є – просушити. Акумулятор треба зберігати зарядженим. "Змішуємо хімію за інструкцією виробника та заливаємо через фільтр. Розраховуємо кількість рідини так, щоб в кінці робочої зміни її в баку не залишалося. Перед кінцем роботи чистимо обприскувач: промиваємо бак і проганяємо воду через систему", – наголошує фахівець.

Боротьба зі шкідниками

Акумуляторний обприскувач Foresta BS-16 – зручний для обробки великих площ завдяки об'ємному резервуару на 16 літрів. Акумуляторної батареї ємністю 8 А/г вистачає на 5 годин роботи на одному заряді. Телескопічна трубка виготовлена з нержавіючої сталі. На неї можна встановити форсунки з різними типами розпилення.