Весенние работы на даче: эксперты дали советы, какую технику выбрать

Стартует новый сезон дач и огородов: тысячи украинцев спешат вовремя обрезать деревья, навести порядок на участках и обработать растения от вредителей.

Эксперты рассказали производителю инструментов Dnipro-M, на что обращают внимание, выбирая оборудование, а также дали советы, как правильно ухаживать за садово-парковой техникой, чтобы она надежно служила не один год.

Пила для обрезки деревьев

Михаил Звоницкий – профессиональный арборист. По его словам, чтобы обрезать деревья на высоте, нужна легкая и компактная бензопила. Поэтому удобство и небольшие габариты – очень важный параметр.

Специалист советует хранить пилу с пустыми топливным и масляным баками в сухом теплом месте. Цепь можно держать отдельно – в чистом виде в плотно закрытой емкости. Во время работы нужно четко придерживаться пропорций смешивания масла и топлива, указанные в инструкции, а также своевременно доливать масло в бак для смазки цепи. Арборист отмечает, что после рабочей смены всегда чистит пилу от грязи и продувает воздушный фильтр.

Обрезание деревьев

Dnipro-M CS-28T – компактная и легкая бензопила, которая станет надежным помощником во время обрезки деревьев в саду или профессионального ухода за растениями в лесничествах. Специальная скоба позволяет удобно поднимать инструмент на дерево, а компактная шина длиной 30 см в сочетании с мощным двигателем позволяет не останавливать работу даже при полном погружении в древесину.

Как бороться с травой

Андрей Завадский – специалист по благоустройству. "Аккуратно скосить высокую траву или проредить кустарники на участке лучше при помощи мощного триммера с удобной ручкой. Не менее важным при выборе техники является комфортный хват и правильное распределение нагрузки на спину", – отмечает Андрей.

Специалист рекомендует перед началом сезонных работ промыть фильтр триммера мыльным раствором и после высыхания нанести на него немного масла. Также раз в год нужно менять свечи. Важно следить, чтобы в редукторе было достаточно масла.

Кошение травы

Бензиновым триммером Foresta FC-52 LX удобно прореживать древесные поросли, скашивать траву и кустарники, ухаживая за садом и парковыми территориями. Стабильное охлаждение двигателя позволяет непрерывно работать до 5 часов. Ручка велосипедного типа дает максимальный контроль над бензокосы, а ранцевые ремень регулируется по длине, имеет широкую и мягкую плечевую накладку, которая уменьшает нагрузку на плечи и спину.

Бой вредителям

В борьбе с вредителями инспектор по защите растений Максим Прокопчук рекомендует использовать аккумуляторные опрыскиватели, так как ими легко обрабатывать большую территорию без значительных физических усилий.

По словам Максима, перед использованием опрыскивателя нужно проверить, не остался ли конденсат после хранения. Если есть – высушить. Аккумулятор нужно хранить заряженным. "Смешиваем химию по инструкции производителя и заливаем через фильтр. Рассчитываем количество жидкости так, чтобы в конце рабочей смены ее в баке не оставалось. Перед концом работы чистим опрыскиватель: промываем бак и прогоняем воду через систему", – отмечает специалист.

Борьба с вредителями

Аккумуляторный опрыскиватель Foresta BS-16 удобен при обработке больших площадей благодаря объемному резервуара на 16 литров. Аккумуляторной батареи емкостью 8 А/ч хватает на 5 часов работы на одном заряде. Телескопическая трубка изготовлена ​​из нержавеющей стали. На нее можно установить форсунки с разными типами распыления.